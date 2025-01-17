Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

2018 yılında beraberindeki 5 kişiyle birlikte eski menajeri Merih Yılmaz'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü eski manken Deniz Akkaya, 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya'ya yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

17.01.2025 23:01
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2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz'ı yanındaki 5 kişiyle beraber darp ettiği iddia edilen ünlü eski manken Deniz Akkaya'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Ünlü Manken Deniz Akkaya ve 5 Kişiye Hapis Cezası

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Akkaya olayla bağlantılı 5 şüpheli, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 'konutta yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda Akkaya ve diğer 5 kişiye yurt dışı yasağı da konuldu.

Ünlü Manken Deniz Akkaya ve 5 Kişiye Hapis Cezası

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Ekim 2018 tarihinde meydana geldi. Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapan Merih Yılmaz, Akkaya'nın talebi üzerine 28 Eylül'de 20 bin Euro borç bulup avukatı Merih Erkul'a teslim etti. Ancak 3 Ekim günü Deniz Akkaya, Yılmaz'ı avukatının Beyoğlu'ndaki ofisinde bir toplantıya çağırdı. İddiaya göre, Yılmaz ofise geldiğinde Akkaya'nın yanında bulunan 5 kişi tarafından darp edildi ve borcuna karşılık aracını devretmeye zorlandı. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için vekaletname çıkarttırıldı ve Yılmaz'a Akkaya'ya borcu olmadığını belirten bir metin imzalatıldı.

Ünlü Manken Deniz Akkaya ve 5 Kişiye Hapis Cezası

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE DAVA SÜRECİ

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında "Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak" ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki Merih Yılmaz ve sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M., Erdi T., Mehmet D., Uğur K., Yahya Y. ile avukatlar hazır bulundu. Sanıklar, aracın devrinin Yılmaz'ın rızasıyla gerçekleştiğini, fiziksel bir müdahale veya zorlamanın olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Ünlü Manken Deniz Akkaya ve 5 Kişiye Hapis Cezası

SAVCININ MÜTALAASI

Savcı, mütalaasında Deniz Akkaya'nın alacak iddiasını belgelendiremediğini ve müştekinin bu iddiaları reddettiğini belirtti. Sanıkların, müştekiyi darp ederek ofisten çıkmasına izin vermedikleri, aracına ve telefonuna el koydukları ifade edildi. Sanıkların iştirak iradesiyle hareket ettiği belirtilerek, her birinin 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emre Sunay:
    28 sene bile verseler hapiste yatmaz. 24 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    cezaevindeki lezbiyenler yaşadı 10 7 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Bunlar mahkemenin ön kapısından gireller arka kapısından Adli tıp kontrol şartıyla serbest bırakırlar Adaletin bu mu Dünya 11 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eee Ne Olacak?? 6 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    herkes filozof olmuş. kim diyor yatmaz. ceza kesinse en az 4 yıl yatar 5 0 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Sanki yatacak tövbe tövbe. Ülkede adalet kimlere işliyor anladık artık. Ofsaytımsı karar. 3 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    arda turanda neler neler yaptı ceza aldımı arastırın gorun 0 0 Yanıtla
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