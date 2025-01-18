Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Ünlü bir çocuk giyim markasının ürettiği eşofmanın satılması yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

18.01.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıdaya karıştırdıkları hilelerle halkın sağlığını tehlikeye atan firmalara, kıyafetlerde usule uymayıp sağlık riski doğuran firmalar da eklendi. Ticaret Bakanlığı, usulsüz yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden denetledikleri sağlıksız ürünleri ifşa etti. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Ünlü markanın eşofman toplatılıyor

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı. Söz konusu ürünün satılması yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Ünlü markanın eşofman toplatılıyor

FİRMA: Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti.

FİRMA ADRESİ: Merkez Mah. Ferah Sk. No:22/A Çekmeköy/İstanbul

MARKA: Cigit Concept

ÜRÜN TANIMI: Cigit Concept Cepli Alt Eşofman

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Kordon Gerekliliklerinden "Kalır" Sonuç Almıştır.

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

ÜRÜNLERİN TOPLATILMA NEDENLERİ

Toplatılan ürünler arasında gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri bulunuyor. Güvensizlik sebepleri arasında kimyasal içerik limitlerinin aşılması dikkat çekiyor. Bakanlık, denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Ticaret Bakanı, Kripto Para, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Tufan:
    Markanın adını ilk defa duyanlar. 55 2 Yanıtla
  • Bayram Demirkan:
    hiç duymadım demekki o kadar ünlü 39 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    cok unlu canim 35 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bogulmami pijamada hemde hahahaha kendimizi dunyaya guldurmeye devam,ayrica markayi ilk defa duyiyorum cok unluymus hakikaten 21 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Verin fakire, hiç kimyasalını falan kafaya takıyormu bakalım. Yiyip içtiklerimizden ölmüyorsak bundan hiç bişey olmaz. 22 3 Yanıtla
  • yakup suri :
    sanki markanın reklamını yaptılar kimse tanımıyor :) 12 0 Yanıtla
  • yayla034:
    ÜNLÜ MARKA DERKEN ????? ?????????? 8 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Ülke batmış iş yapıyoruz demek için nelerle uğraşıyorlar.. 5 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    toplanan mallar dagıtılsın 4 0 Yanıtla
  • 980615:
    şimdi bu haberi okuyan Adidas yasaklandı sanacak ne değersiz bir haber neresi ünlü belirttiğinizin marka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.