Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, Şişli\'de bir kadının otomobilini çalan hırsızı yakaladı

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan şahıs kaçmaya başlayınca kadın ve eşi tarafından motosikletle kovalandı. Bir sokağın çıkışında kıstırılan şahıs kadına bıçak çekince imdadına "Rambo Berk" olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz yetişti. Hırsızın ellerini bağlayan ünlü oyuncu ona adeta hayatı dersi verdikten sonra polise teslim etti. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı. Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi. Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içerine girdi. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı. Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu.

"Rambo Berk" hırsızı etkisiz hale getirip ellerini bağladı

O esnada motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O esnada kafeteryada oturan efsane Yılan Hikayesi dizisinde "Rambo Berk" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etti. Dakikalarca süren mücadele sonrasında şahıs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ünlü oyuncudan hırsıza hayat dersi

Hırsız yerde bekletildiği esnada oyuncu Ferhat Yılmaz, şahsa adeta hayat dersi verdi. Şahsa "yakışıyor mu sana paşam" diyen Yılmaz ardından onu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kadın ise arabayı firmaya teslim edip eşiyle kafeteryada bir çay içtikten sonra olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL