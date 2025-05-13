ABD'li rapçi Tory Lanez, cezaevinde yaşanan kan dondurucu bir saldırının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaliforniya'daki Tehachapi Cezaevi'nde sabah saatlerinde başka bir mahkûmun hedefi olan Lanez'in vücuduna 14 kez bıçak saplandı. Ünlü rapçinin her iki akciğeri de çöktü.
Rapçinin ekibinden yapılan açıklamaya göre, Tory Lanez sırtından 7, gövdesinden 4, başının arkasından 2 ve yüzünün sol tarafından 1 kez bıçaklandı. Saldırganın el yapımı bir bıçak (shank) kullandığı belirtilirken, olay sırasında Lanez'in ciddi şekilde kan kaybettiği aktarıldı.
Saldırı sonrası Lanez, hızla ambulansla cezaevi dışındaki bir hastaneye götürüldü ve ardından helikopterle Kern Medical Hospital'a sevk edildi. İlk müdahalede solunum cihazına bağlanan Lanez'in, akciğerlerindeki çökme nedeniyle yaşamsal fonksiyonlarının risk altında olduğu öğrenildi. Son bilgilere göre ise ünlü rapçi artık kendi kendine nefes alabiliyor.
Tory Lanez, 2020 yılında Megan Thee Stallion'ı Hollywood Hills'teki bir partiden sonra silahla vurduğu gerekçesiyle hüküm giymişti. Gerçek adı Daystar Peterson olan rapçi, o tarihten bu yana cezasını Kaliforniya'daki cezaevinde çekiyo
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı - Son Dakika
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