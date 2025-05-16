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Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı

Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı

Grammy ödüllü şarkıcı Chris Brown, 2023'te Londra'daki bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw'ya saldırdığı iddiasıyla İngiltere'de tutuklandı. Ağır yaralama suçlaması yöneltilen Brown, Manchester'da gözaltına alındı ve bugün mahkemeye çıkarılacak.

16.05.2025 09:33
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Grammy ödüllü şarkıcı Chris Brown, 2023 yılında Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan şişe saldırısıyla bağlantılı olarak İngiltere'de tutuklandı. Brown, Perşembe sabahı erken saatlerde Manchester'daki bir otelde gözaltına alındı. Ünlü isim, müzik yapımcısı Abe Diaw'ya "ağır bedensel zarar" vermekle suçlanıyor. İlk haberi yayımlayan The Sun gazetesine göre, müzik yapımcısı Abe Diaw, 2023 yılının Şubat ayında Londra'nın lüks semti Mayfair'deki Tape gece kulübünde Chris Brown'ın kendisine sebepsiz yere saldırdığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayın yaşandığı dönemde Brown, Birleşik Krallık turnesindeydi. Gazete, Brown'ın Çarşamba günü İngiltere'de olduğunu öğrendikten sonra polisi bilgilendirdiğini, Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan memurların Manchester'a giderek tutuklamayı gerçekleştirdiğini yazdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN AÇIKLAMA

Londra Metropolitan Polisi, 36 yaşındaki bir erkeğin 15 Mayıs Perşembe günü saat 02.00 civarında tutuklandığını açıkladı. Şüphelinin halen gözaltında olduğu belirtilirken, olayın 19 Şubat 2023'te Hanover Square'deki bir mekânda meydana geldiği bildirildi. Soruşturmayı Merkezi Batı Bölgesi Komutanlığı yürütüyor.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK

36 yaşındaki Brown, dün Manchester'daki bir otelde gözaltına alındı. Şarkıcı bugün Manchester Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Sanatçının temsilcileri, Associated Press'in yorum talebine yanıt vermedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Olayda zarar gördüğü belirtilen müzik yapımcısı Abe Diaw, 2023'te The Sun'a yaptığı açıklamada Chris Brown'ın kendisine şişeyle vurduğunu, ardından yere düşen kendisini yumruklayıp tekmelediğini iddia etti. Diaw'ın dizinin çöktüğü, hastaneye kaldırıldığı ve bir süre koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldığı aktarıldı. Diaw, tutuklanan Brown'a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı - Son Dakika

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