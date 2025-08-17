Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti
17.08.2025 23:11
Jrokez lakabı ile bilinen 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'da kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Dalgakıran sosyal medya platformlarından yaptığı yayınlarla tanınıyordu.

Kaldığı evin balkonundan düşen 'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 26 yaşında hayatını kaybetti. Dalgakıran sosyal medya platformlarından yaptığı yayınlarla tanınıyordu.

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara'da henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atlayarak intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Dalgakıran'ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan Dalgakıran'ın hayatını kaybetmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Dalgakıran son paylaşımında "Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni... Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR

'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen'in de yer aldığı "Twitch Erik Dalı" grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

3-sayfa, Gündem, Yaşam

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

