Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucudan Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucudan Gözaltında

Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucudan Gözaltında
23.07.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda Ezel Akay adli kontrolle serbest kalırken, kardeşi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verirken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde detaylı arama yaptı. Aramalarda özel sistem kurularak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Ezel Akay, Yönetmen, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucudan Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:54:31. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü Yönetmen Ezel Akay Uyuşturucudan Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.