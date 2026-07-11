Ünlülerle İlişkili Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlülerle İlişkili Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

11.07.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nadejda Novitcaia, ünlülere uyuşturucu ve fuhuş aracılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 9 Temmuz'da Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli Nadejda Novitcaia, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş aracılığı yaptığı iddia edilen şüphelinin adresinde yapılan aramada tüm dijital materyallerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 9 Temmuz perşembe günü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına "acele" koduyla talimat gönderildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği iddia edilen şüpheli Nadejda Novitcaia'nın Yalova'daki yerleşkesinde arama, dijital materyallere el koyma, kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması kararı çıkarıldığı kaydedildi. Talimat yazısında, şüpheli Nadejda Novitcaia hakkında Türk Ceza Kanunu'nun uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçları kapsamında işlem yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelinin Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Erginler Sokak'ta bulunan bir adreste kaldığının tespit edildiği kaydedildi. Başsavcılık tarafından gönderilen talimatta, söz konusu adres ile adresin müştemilat ve eklentilerinde arama yapılması istendi.

Arama sırasında suç delili niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya, belge ve materyallere el konulması da talep edildi.

Talimat kapsamında şüphelinin kullandığı bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı ve diğer dijital materyaller üzerinde inceleme yapılması istendiğinden şüpheli Novitcaia'nın beraberindeki tüm dijital materyallere el konuldu.

Başsavcılık, dijital cihazlardaki verilerin kopyalanması, kayıtların çözümlenerek metin haline getirilmesi ve gizlenmiş verilere ulaşılması için gerekli teknik işlemlerin uygulanması talep edildi. Soruşturma makamlarının, şüphelinin dijital materyallerinde uyuşturucu ve fuhuş ağına ilişkin bağlantı, mesajlaşma, irtibat ve organizasyon kayıtları bulunup bulunmadığını inceleyeceği ifade edildi.

Şüphelinin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması da talimat kapsamına dahil edildi. Alınan biyolojik örneklerin incelenmesi için nöbetçi sulh ceza hakimliğinden karar alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliyi gözaltına alarak ele geçirilen suç eşyaları ve dijital materyallerle birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımının kolaylaştırılması ve fuhşa aracılık iddiaları bakımından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü anlaşıldı. Başsavcılık tarafından şüpheli Nadejda Novitcaia'nın tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Şüpheli hakkındaki arama, el koyma, dijital inceleme ve biyolojik örneklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek delillerin soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor. Adli kaynaklar Nadejda Novitcaia'nın çok sayıda ünlü ile irtibatlı olduğunu kaydediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Magazin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlülerle İlişkili Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Tekirdağ’da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı Tekirdağ'da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı
KKTC’ye 101 km doğal gaz hattı: Elektrik bolluğu ve ihracat hedefi KKTC'ye 101 km doğal gaz hattı: Elektrik bolluğu ve ihracat hedefi
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
İsrail, ABD’nin talebi üzerine Lübnan’a saldırılarını durdurdu İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 22:58:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Ünlülerle İlişkili Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.