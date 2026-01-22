Ordu\'da yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın bacasından yükselen yoğun dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Çınarlık Mahallesi Köseoğlu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın baca kısmından yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, binayı saran dumanın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. 4 katlı binanın baca kısmında inceleme yapan itfaiye ekipleri, dumanın soba borusunun yerinden çıkması sonucu binaya yayıldığını fark etti.

Yapılan kontrollerin ardından ekipler normale döndü. - ORDU