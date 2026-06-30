Ünye'de Kaybolan Genç 3 Gün Sonra Kayalıklarda Bulundu - Son Dakika
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Ünye'de Kaybolan Genç 3 Gün Sonra Kayalıklarda Bulundu

Ünye\'de Kaybolan Genç 3 Gün Sonra Kayalıklarda Bulundu
30.06.2026 09:53  Güncelleme: 10:07
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Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Aytekin Ergin'in cansız bedeni, 3 gün süren arama çalışmalarının ardından kayalıklarda bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Aytekin Ergin'in cansız bedeni, olayın 3'üncü gününde kayalıklarda bulundu.

Olay, 28 Haziran Pazar günü Atatürk Mahallesi Ayanikola Sahili mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç polisleri ile AFAD ekipleri denizde ve kıyı şeridinde iki gün boyunca aralıksız arama çalışma yürüttü.

Çocuğun cansız bedeni, arama çalışmalarının 3'üncü gününde sabah saat 06.30 sıralarında Çamlık mevkisinde kano yapan bir vatandaş tarafından kayalıkların arasında fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, yaptıkları incelemede cansız bedenin Aytekin Ergin'e ait olduğunu belirledi.

Denize girdiği noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan çocuğun cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünye'de Kaybolan Genç 3 Gün Sonra Kayalıklarda Bulundu - Son Dakika

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