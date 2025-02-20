Ünye\'de Kayan Kamyon 3 Araçla Çarpıştı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kayan kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Kaza, Kaledere Mahallesi Büyük Hamza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan inen Emre Altun idaresindeki 52 AEZ 463 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle yolda kayarak önce kamyonete, ardından minibüs ve hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 araçta da hasar oluştu. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri çevrede gerekli önlemi alarak kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - ORDU