Ünye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ünye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ünye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
10.06.2026 02:20
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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hikmet Deniz idaresindeki 55 EL 599 plakalı kamyonet bulvar yoluna çıkış yaptığı sırada, Fatsa istikametine doğru seyir halinde olan İsa Aktaş yönetimindeki 52 LJ 523 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yolda savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye kısa sürede çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla ilçede bulunan özel bir hastane ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan Hikmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvar yolu üzerinde trafik yoğunluğu nedeniyle yol ulaşımı, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Ünye, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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