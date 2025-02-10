Ünye\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir eden Y.Y. idaresindeki 52 AAF 243 plakalı otomobil, ilçe şehir merkezi istikametinden Samsun istikametine doğru tali yola dönmeye çalışan B.A. idaresindeki 52 BC 082 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada B.A.'nın kullandığı otomobilde bulunan 1 yolcu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı vatandaşı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU