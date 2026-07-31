Ünye\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çakıl yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşdiğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 52 K 1806 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Ahmet C.'nin kullandığı 41 AGG 937 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yolun sağında bulunan fındık bahçesine devrildi. Kazada kamyon ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.