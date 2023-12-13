Ünye\'de Uygulama Takip Projesi uygulandı

Ordu'da emniyetten eş zamanlı UTP uygulaması

ORDU - Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde Uygulama Takip Projesi uygulaması yapıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. İlçenin belirli yerlerinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücülere ehliyet, evrak, genel bilgi tarama ve alkol muayenesi yapıldı. Yaklaşık 15 polisin katıldığı denetimlerde kurallara uymayan, ehliyetsiz, eksik evrak ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Diğer taraftan birçok noktalarda oluşturulan eş zamanlı denetimlerde cadde ve sokak üzerinde şüpheli görülen şahıslara ise kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimlerin aralıksız ve anlık olarak devam edeceği bildirildi.