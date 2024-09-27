Ünye\'de Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı binanın çatı kısmındaki daire, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erden Kara'ya ait dairede kimsenin bulunmadığı anda dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU