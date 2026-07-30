Ürdün Ordusu, İran Füzelerini Düşürdü
Ürdün, hava savunma sistemleriyle İran'dan gelen 5 füzeyi engellediğini açıkladı.
Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen 5 füzeyi engellediğini duyurdu.
İran, ABD'nin saldırılarını misillemelerini sürdürüyor. Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran'ın Ürdün topraklarını hedef aldığı belirtildi. Hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 5 füzeyi önleyip düşürdüğü aktarıldı.
Kaynak: İHA
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