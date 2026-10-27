Ürdün\'ün Suriye\'nin Dera kentine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi öldü

Ürdün ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısının faillerinin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleriyle" bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından dün akşam Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenledi. Ürdün'ün, Dera ve Suveyda vilayetlerinde "teröristler tarafından kullanılan sığınakları" hedef aldığını belirttiği saldırılarda can kaybı arttı. Suriyeli sağlık yetkilileri, Dera'daki hastanelere üçü çocuk olmak üzere 8 kişinin cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Nasib Sınır Kapısı kapatıldı

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel İdaresi, Dera kentindeki gelişmeler nedeniyle Ürdün ile Suriye arasındaki Nasib Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve her iki yöndeki yolcu ve ticari geçişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Nasib Sınır Kapısı, Ürdün ile Suriye arasındaki tek yolcu ve ticari sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.