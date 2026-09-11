Ürgüp'te 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ürgüp'te 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı

Ürgüp\'te 2008\'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Nevşehir Ürgüp'te 2008'de öldürülen Sedat Ünal'ın dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülmüş halde bulunan Sedat Ünal'ın ölümüne ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Gürlek, böylece 46 dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını açıkladı.

Olay 2008 yılında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Sedat Ünal, akşam saatlerinde evinden ayrılarak Melikgazi ilçesinde Tahsin Galitekin tarafından işletildiği belirtilen ve "kulüp" olarak bilinen ruhsatsız kumarhaneye gitti. Ünal'ın burada bazı kişilerle birlikte kumar oynadığı, daha sonra ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyü Han Gediği Mevkii'nde öldürülmüş halde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Otopsi ve kriminal incelemelerde dikkat çeken keşifler

Soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Sedat Ünal'ın vücudunda çok sayıda kaburga ve boyun omuru kırığı bulunduğu, kafa ve göğüs travmasına bağlı beyin ve iç kanaması sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan ekspertiz raporunda ise maktulden alınan örneklerde meni bulunduğu, montundan alınan kan örneğinin maktule ait olmadığı ve erkek genotipik özellik gösterdiği belirtildi. Raporda, montta bulunan kan örneği ile diğer örnekteki genetik keşiflerin aynı kişiye ait olduğu tespitine yer verildi.

HTS kayıtları yeniden incelendi

Dosya kapsamında yapılan HTS incelemelerinde ise olay gecesine ilişkin dikkat çekici telefon hareketlilikleri tespit edildi. Soruşturma notunda, Ufuk Dursun adına kayıtlı bir GSM hattının 23 Kasım 2008 gecesi kumarhane bölgesinde baz verdiği, daha sonra maktulün cesedinin bulunduğu bölgeden sinyal aldığı ve yeniden kumarhane bölgesine döndüğü belirtildi. Aynı süreçte kumarhanede bulunan bazı kişilerin telefon hatları arasında yoğun görüşme trafiği yaşandığı, bazı hatların ise olayın kritik saatlerinde kapatıldığı veya farklı cihazlarda kullanıldığı tespitlerine yer verildi. Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, maktulün son olarak görüldüğü kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasındaki telefon hareketlerinin ve şüpheliler arasındaki irtibatların olayın aydınlatılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında; maktulün öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği tespit edilen Murat Bedir ve Hakan Galitekin ile maktulün kumarhanede birlikte oyun oynadığı belirlenen Durdu Tezcan ve Yılmaz Bulut, kumarhane işletmecisi Tahsin Galitekin ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan Galitekin ve Akif Galitekin hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

7 şüpheliye yönelik arama ve el koyma işlemlerinin Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirileceği, ardından şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Yaklaşık 18 yıl önce işlenen cinayetin, soruşturma kapsamında yeniden değerlendirilen deliller, kriminal incelemeler ve HTS kayıtları üzerinden aydınlatılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Sedat Ünal, 3. Sayfa, Nevşehir, Ürgüp, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürgüp'te 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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