Urla açıklarında 24 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz saat 13.30'da, Urla ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR