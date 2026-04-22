Uşak Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli tutuklandı

22.04.2026 21:17
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Aralarında CHP Uşak İl Başkanı ve Uşaksor Kulüp Başkanı'nın da bulunduğu şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili 27 Mart'ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve 9 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü ikinci dalga operasyon başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşaksor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 29 kişi, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti. İfade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından 19 şüpheli, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Mahkeme, Ahmet A., Ahmet Y., Ali A., Fahreddin A., Ferhat C., Mehmet A., Mustafa A., Rahmi A., Sefa T., Akın C., Celalettin Ç., Cemal A., Ceren Y., Özhan Ö., Ulaş K., Umut D., hakkında tutuklama kararı verirken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verdi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

