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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Seminerler Düzenledi - Son Dakika
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Seminerler Düzenledi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'ta eğitim gören öğrencilere terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilgilendirme sunumları düzenledi. Toplamda 9 oturumda yaklaşık 950 öğrenciye seminer verildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Seminerler Düzenledi
16.12.2023 - 17:24,
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirmeler ve seminerler düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ile eylemlerine karşı Uşak'ta eğitim gören her seviyedeki öğrencileriye bilgilendirmek, polis halk iletişimini güçlendirerek teröre karşı ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında; Uşak merkez ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokulları, K.Y.K Erkek Yurtları, K.Y.K Kız Yurtlarında olmak üzere toplamda 9 oturumla birlikte yaklaşık 950 öğrencimize yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında bilgilendirme sunumları düzenlendi. Öte yandan seminerlerde öğrencilere çeşitli ikramlar dağıtıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Gençlik, Uşak, Son Dakika

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