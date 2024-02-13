Uşak merkezli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uşak merkezli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Uşak merkezli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

13.02.2024 18:32
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Uşak merkezli sokak satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Uşak, Bursa ve İzmir'de toplamda 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arama sonucu 313 gram metamfetamin, 18 adet farklı ebatlarda A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 9 gr esrar, 15 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet gazlı tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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