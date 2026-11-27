Uşak'ta otomobilin çarptığı 21 yaşındaki genç kadın, hastanede verdiği 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 31 Ekim günü Sivaslı-Uşak kara yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y.A. (24) idaresindeki 64 ACN 575 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Nazar Ersidar'a (21) çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazar Ersidar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ersidar, 27 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.