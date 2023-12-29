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Uşak'ta 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Uşak'ta 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Uşak'ın Işık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda evde büyük hasar meydana geldi ve dumandan etkilenen kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak\'ta 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi
29.12.2023 - 18:51,
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Uşak'ta 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, olayda bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Işık Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen F.İ.K. (23) itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. F.İ.K., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangın evde büyük hasar oluştururken, dumandan etkilenin F.İ.K.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak'ta 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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