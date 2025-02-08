Uşak'ta Apartmanda Yangın

3.Sayfa

Uşak'ta apartmanda çıkan yangın söndürüldü

UŞAK - Uşak'ta 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, apartmanda oturan Suriye uyruklu 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer dairelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Diğer dairelerde oturan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan, apartmanı kaplayan dumandan dolayı Suriye uyruklu 15 yaşındaki Y.E.A. ile H.E.A. dumandan etkilendiği için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.