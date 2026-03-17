Uşak'ta Av Tüfeğiyle Cinayet: 1 Tutuklu

17.03.2026 03:57
Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan Ekrem Çakmak'ın ölümüyle ilgili bir kardeş tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 59 yaşındaki Ekrem Çakmak'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Olay, dün Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında çalılıklara çarparak duran traktörde sürücünün hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Çakmak ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.A.K. ile kardeşi K.K gözaltına alındı. Şüpheli M.A.K.'nin ifadesinde, Ekrem Çakmak ile aralarında husumet bulunduğunu, olaydan bir gün önce karşılaştıklarını ve Çakmak'ın kendisini tabancayla vurmak istediğini iddia ettiği öğrenildi.

M.A.K.'nin ayrıca olay günü tarla yolunda Çakmak'ın kendisine pusu kurduğunu ve tabanca doğrulttuğunu iddia ettiği, bunun üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, iki kardeş jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, - UŞAK

Kaynak: İHA

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
