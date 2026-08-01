Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım’ın işletmelerinde çalışanlarına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım’ın işletmelerinde çalışanlarına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım’ın işletmelerinde çalışanlarına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak’ta eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı kişilerin belediye şirketleri üzerinden sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait restoran, eğlence mekanı ve otelde çalıştırıldıklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Özkan Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen ve daha önce Uşak ile Bornova belediyelerinde görev yaptığı öğrenilen A.A. ise Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından S.A, E.A, O.B.V. ve O.A. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, A.A, A.R.D. ve K.A. tutuklandı. Şüphelilerden K.T, H.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 tutuklu şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, bazı şüphelilerin belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilmelerine rağmen Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştırıldıkları belirlendi. HTS kayıtları ile daraltılmış baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda ise bazı şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediyedeki görev yerleri yerine Yalım'a ait işletmelerde bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, 3. Sayfa, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım’ın işletmelerinde çalışanlarına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 01:44:06. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım’ın işletmelerinde çalışanlarına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.