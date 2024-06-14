Uşak'ta Benzin İstasyonunun Arkasında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Uşak'ta bir benzin istasyonunun arka kısmında bulunan makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Uşak- İzmir kara yolu Ürünköy kavşağı ile Gediz kavşağı arasında bulunan bir benzin istasyonunun arkasında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Uşak Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı yangın söndürme araçları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak İzmir karayolunda trafik akışı tek şerit üzerinden kontrollü olarak verilirken, ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 20 dekarlık makilik alan zarar gördü. - UŞAK