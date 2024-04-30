Uşak'ta bir fabrikada 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Uşak'ta bir fabrikada 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Uşak\'ta bir fabrikada 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Uşak merkezde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 33 işçiden 19'u zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerin sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

30.04.2024 00:43
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Uşak merkezde faaliyet gösteren bir fabrikada, 33 işçiden 19'u zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvururken, AFAD ekipleri bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak Sarayaltı Mahallesinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çalışan 33 işçiden 19'u zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Edinilen bilgilere göre, 19 işçi halsizlik, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İşçilerin hastanelere başvurusundan sonra bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesine göre işçilerin fabrikada kullanılan bazı malzemelerden kimyasal maddeden zehirlendiği düşünülürken, ekiplerin yapmış olduğu son ölçümlerde gaz yüksekliğine olmadığını tespit edildi. Hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı ve tedavileri devam ederken, fabrika ise üretimi durdurdu. Öte yandan bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta bir fabrikada 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

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