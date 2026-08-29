Uşak’ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Uşak’ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Uşak’ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Uşak'ın Ünalan Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri başka binalara sıçramadan söndürdü. Yangında çatıda hasar oluştu.

Uşak'ta iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Ünalan Mahallesi İkinci Ekiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Uşak Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale sonucu yangın başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan, yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak’ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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