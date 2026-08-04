Uşak'ta Çocuk Havalandırma Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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Uşak'ta Çocuk Havalandırma Boşluğuna Düştü

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Uşak'ta 4 yaşındaki E.M., mutfak penceresinden havalandırma boşluğuna düştü, ağır yaralı.

Uşak'ta iki katlı bir binanın birinci katından havalandırma boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Ünalan Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.M. (4), evlerinin mutfağında bulunan pencereden havalandırma boşluğuna düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan E.M., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Çocuk Havalandırma Boşluğuna Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Çocuk Havalandırma Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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