Uşak\'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta bir otomobilin evin bahçe duvarına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Eşme-Uşak karayolu İnay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. (47) yönetimindeki 64 DE 760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bir ağaca ve elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, otomobilde yolcu konumunda bulunan Hikmet Demirtaş'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan sürücü C.Ç. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirtaş'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü C.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil kazada hurdaya döndü. - UŞAK