Uşak'ta Göçük Altında Kalan İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Göçük Altında Kalan İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta bir bina yıkımı sırasında meydana gelen göçükte iş makinesi operatörü Bekir Tut yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

06.01.2025 20:41
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Uşak'ta dün göçük altında kalarak hayatını kaybeden iş makine operatörü olayında 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı'nın yıkımı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçükte bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bekir Tut'a (60) ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Tut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ilişkin başlatılan soruşturmada polis ekiplerince firma yetkilisi F.Y.'nin gözaltına alınmasının ardından, yıkım sahası sorumlusu E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından F.Y. ve E.A. adliyeye sevk edildi. Şehir dışında olduğu tespit edilen şantiye sorumlusu Ö.O. ise ifadesi alınmak için adliyeye geldi.

E.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen firma yetkilisi F.Y. ve şantiye sorumlusu Ö.O. 'taksirle ölüme neden olma' suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Göçük Altında Kalan İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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