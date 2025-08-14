Uşak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Uşak'ta Güvenlik Toplantısı

Uşak\'ta Güvenlik Toplantısı
14.08.2025 13:58
Vali Aktaş, Uşak'taki güvenlik verilerini paylaştı; 442 suç olayı yaşandı, 14 kişi tutuklandı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasındaki asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ile trafik konularında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik verilerini vatandaşlarla paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile birlikte kentteki güvenlik çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Aktaş; asayiş, terör, kaçakçılık, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve trafik konularına değindi.

1 Temmuz-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 442 olay, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 35 olay meydana geldi. Aydınlatma oranı kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,2, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 74,3 oldu. Bu çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası olan 114 aranan şahıs yakalanırken, ifade için aranan 277 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalananlardan 0-5 yıl arası cezası olan 111 kişi, 5-10 yıl arası cezası olan 2 kişi ve 10 yıl üzeri cezası bulunan 1 kişi tespit edildi.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 kurusıkı tabanca, 6 tabanca ve 17 av tüfeği olmak üzere toplam 40 silah ele geçirildi. Bu silahlarla ilgili 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 54 bin 523 araç sorgulandı

Vali Aktaş, toplamda 54 bin 523 aracın sorgulandığını, 8 bin 288 araca işlem yapıldığını belirtti. Denetimler kapsamında 210 ticari taksi ve 68 servis aracının kontrol edildiğini, bu kontrollerde ticari taksilerde 18 araca, servis araçlarında ise 5 araca işlem yapıldığını açıkladı.

Uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadelede hem imalat ve ticaret hem de kullanıcılarla mücadele olmak üzere iki koldan çalıştıklarını belirten Vali Aktaş, "Uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 16, kullanıcılarla ilgili ise 37 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 683 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 327 gram bonzai, 33 bin 122 adet sentetik ecza, bir miktar ecstasy hap ve 69 adet kenevir kökü ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 53'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

1 Haziran'dan bu yana 120 yangın

Vali Aktaş, "1 Haziran 2025 tarihinden itibaren 30'u orman, 90'ı ziraat yangını olmak üzere toplam 120 yangın meydana geldi. Bu yangınların 9'u büyük çaplıydı ve yaklaşık bin 500 hektarlık alanımız zarar gördü. Yapılan tespitler sonucunda 5 kişiye idari para cezası uygulandı, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 3'ü tutuklandı, 5'i ise denetimli serbestlik kararıyla bırakıldı." dedi.

Riskin yüksek olduğu günlerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Vali Aktaş, "Orman yangını bakımından riskin yüksek olduğu bu günlerde her sebep bir afete yol açabilir. Lütfen dışarıda ateş, anız veya bitki atığı yakmayalım. Sigara izmaritlerini doğaya atmayalım. Havai fişek, dilek feneri gibi yasaklı yanıcı maddelerden uzak duralım. Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır. Duman veya yangın belirtisi gördüğümüzde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

