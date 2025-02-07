Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Uşak\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Aktaş, asayiş ve terörle mücadele hakkında detaylı bilgi verdi, 173 aranan şahıs yakalandı.

07.02.2025 13:02
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

173 aranan şahıs yakalandı

2025 yılının Ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 363 olay ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 47 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,62 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 65,95 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 173 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 384 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 137 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 18 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahsın olduğu belirtti.

Ocak ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 11 av tüfeği olmak üzere toplam 16 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 23 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 56 bin 167 araç sorgulandı

Vali Aktaş, Ocak ayında sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 56 bin 167 araç sorgulandığını, bu araçlardan 8 bin 969 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 223 adet ticari taksi denetimi ve 175 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 32 araca, servis araçlarında ise 3 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda Ocak ayında 27 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 57. Bu operasyonlarda 302 gram esrar, bin 837 gram metamfetamin, 112 gram bonzai, 2 bin 106 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 31 kişi tutuklanırken, 85 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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