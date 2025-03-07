Uşak\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

175 aranan şahıs yakalandı

2025 yılının Şubat ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 278 olay ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 44 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,2 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 84,1 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 175 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 347 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 166 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 7 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın olduğu belirtti.

Şubat ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 6 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 13 av tüfeği olmak üzere toplam 24 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 30 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 60 bin 377 araç sorgulandı

Vali Aktaş, Ocak ayında sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 60 bin 377 araç sorgulandığını, bu araçlardan 8 bin 142 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 210 adet ticari taksi denetimi ve 730 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 20 araca, servis araçlarında ise 27 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda Ocak ayında 46 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 95. Bu operasyonlarda 878 gram esrar, bin 870 gram metamfetamin, 172 gram bonzai, 18 bin 518 adet sentetik ecza ve 129 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 61 kişi tutuklanırken, 145 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Uşak'ta otel denetimleri hakkında bilgi veren Vali Aktaş; "Uşak'ta otel denetimleri geçen seneden beri yoğun bir şekilde yapılmıştır. Toplam ilimizde şu an turizm belgeli, basit konaklama ruhsatlı, turizm amaçlı konut ve yatırım işletme belgeli olmak üzere 41 otelimiz var. Bu otellerimizin 5'inin güncel olarak yaptığımız denetimler sonucunda kapatma işlemlerini başlattık. Kapatma yazıları yazıldı. Bu denetimler yoğun olarak yapılıyordu ve yapılmaya devam edilecek. 2024 yılından bu yana 22 oteli yönetmeliğe uymadığı için kapattık." dedi.

Son günlerde basında TÜİK verilerine göre en çok ve en az suç işlenen şehirler diye yayınlanan haberin yanlış haber olduğunu belirten Vali Aktaş; "TÜİK'in bu anlamda yayınladığı veri yoktur. Çalışmayı kim yapmış nasıl yapmış bizim elimizde her hangi bir veri yok. TÜİK yetkilileriyle de görüştük, onlarda da her hangi böyle veri yok. Benzer bir haber 2024 yılının Eylül ayında da çıkmış. O zamanda hem TÜİK Başkanlığınca ve valiliklerce bu haber tezhip yapılmıştı." dedi. - UŞAK