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Uşak'ta Heyelan Paniği: 2 Ev ve Hayvan Çiftliği Tahliye Edildi - Son Dakika
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Uşak'ta Heyelan Paniği: 2 Ev ve Hayvan Çiftliği Tahliye Edildi

Uşak\'ta Heyelan Paniği: 2 Ev ve Hayvan Çiftliği Tahliye Edildi

Uşak'ın Karacahisar köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 2 ev ve hayvan çiftliği tahliye edildi. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, tedbir amaçlı 2 evde oturan vatandaşlar başka boş evlere yerleştirildi.

03.02.2024 16:01
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Uşak'ta merkeze bağlı Karacahisar köyünde meydana gelen heyelan paniğe neden olurken, 2 ev ve hayvan çiftliği tahliye edildi.

Olay, Uşak merkeze bağlı Karacahisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir evin ve büyükbaş-küçükbaş hayvanların bulunduğu çiftliğin yakınında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Uşak İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uşak Devlet Su İşleri (DSİ) ve Uşak İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Toprak kayması sonucu can ve mal kaybı oluşmazken, 2 evde oturan vatandaşlar ve büyükbaş-küçükbaş hayvanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgeye gelen Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Karacahisar köyümüzde heyelan olduğuyla alakalı bir ihbar yapıldı. İhbar üzerine hemen jandarmamızı, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi görevli personelimizi gönderdik. Allah'a şükür herhangi bir can ve mal kaybı yok. Heyelan olan yerin yakınında tedbir amaçlı içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu prefabrik ahır vardı, o ahırı boşalttık. Bir de yakınındaki 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evde yaşayanlar köydeki başka boş evlere yerleştirildi. Bir süre tedbir amaçlı burada yaşayacaklar. Herhangi bir can ve mal kaybı yok çok şükür" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Heyelan Paniği: 2 Ev ve Hayvan Çiftliği Tahliye Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta Heyelan Paniği: 2 Ev ve Hayvan Çiftliği Tahliye Edildi - Son Dakika
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