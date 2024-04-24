Uşak'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak\'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Uşak'ta park halindeki iki tırın çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerden 2'si tutuklandı. Polis ekipleri, tırların Ankara'ya doğru çıkış yaptığını tespit etti. Bir tır Polatlı'da, diğer tır ise terk edilmiş halde bulundu. Yakalanan tırlar sahiplerine teslim edilirken, tutuklanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

24.04.2024 15:48
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Uşak'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 Nisan gecesi cadde üzerinde park halinde olan iki tırın çaldığı ihbarı üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğini harakete geçirdi. Polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarını ve kamera kayıtları inceleyen ekipleri, 2 tırın Ankara iline doğru çıkışı olduğunu tespit etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bir tırı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli H.E. ile yakalarken, diğer tır ise yine aynı ilçede terk edilmiş şekilde bulunmasıyla A.C.Ü. ve M.Ü.'de yakalandı. Öte yandan yakalanan tırlar sahiplerinene teslim edilerken, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden, M.Ü. ve H.E. çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanırken, A.C.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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