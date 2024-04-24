Uşak\'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

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Uşak'ta iki tırı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 Nisan gecesi cadde üzerinde park halinde olan iki tırın çaldığı ihbarı üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğini harakete geçirdi. Polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarını ve kamera kayıtları inceleyen ekipleri, 2 tırın Ankara iline doğru çıkışı olduğunu tespit etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bir tırı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli H.E. ile yakalarken, diğer tır ise yine aynı ilçede terk edilmiş şekilde bulunmasıyla A.C.Ü. ve M.Ü.'de yakalandı. Öte yandan yakalanan tırlar sahiplerinene teslim edilerken, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden, M.Ü. ve H.E. çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanırken, A.C.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK