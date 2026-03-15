Uşak'ta İnşaat Kazası: 3 Tutuklama
Uşak'ta İnşaat Kazası: 3 Tutuklama

Uşak\'ta İnşaat Kazası: 3 Tutuklama
15.03.2026 13:57
Uşak'ta beton pompasının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin ardından 3 kişi tutuklandı.

Uşak'ta bir inşaatta beton pompasının devrilmesi sonucu inşaat işçisinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 13 Mart günü Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın temeline beton dökme çalışmaları sırasında beton pompası devrilmiş, kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29) pompanın kolunun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında beton firmasının sahibi Y.Y. de (36) gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., M.T. ve Ü.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta İnşaat Kazası: 3 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Uşak'ta İnşaat Kazası: 3 Tutuklama - Son Dakika
