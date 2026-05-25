Uşak\'ta Kardeşler Mahsur Kaldı

Uşak'ta doğa yürüyüşü için gittikleri Taşyaran Vadisi'nde su debisinin yükselmesi nedeniyle dere yatağında mahsur kalan iki kardeş, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında bulunan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'na doğa yürüyüşü için giden Ö.F.Ö. (32) ile kardeşi M.B.Ö. (31), vadide bir süre vakit geçirdi. İmren Deresi'nin karşı tarafına geçen iki kardeş, dönüş yapmak istedikleri sırada su debisinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemedi. Bunun üzerine kardeşler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 4 arama ve kurtarma personeli, tam donanımlı kurtarma aracı ve dron desteğiyle çalışma başlattı. Yürütülen kurtarma çalışmasının ardından dere yatağında mahsur kalan iki kardeş bulundukları noktadan alınarak, güvenli bölgeye çıkarıldı. - UŞAK