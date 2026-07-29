Uşak’ta meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

Yangın, dün akşam saatlerinde Eşme ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarındaki meşelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale araçları, iş makineleri, Uşak Belediyesi ve Eşme Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.