Uşak’ta meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak’ta meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

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Uşak’ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındıYangın, dün akşam saatlerinde Eşme ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarındaki meşelik alanda meydana geldi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

Yangın, dün akşam saatlerinde Eşme ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarındaki meşelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale araçları, iş makineleri, Uşak Belediyesi ve Eşme Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Eşme, Uşak, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak’ta meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika

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