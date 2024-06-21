Uşak'ta Motosiklet Sürücüsü Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Uşak'ta Motosiklet Sürücüsü Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü

Uşak-İzmir karayolu Yenişehir köyü yakınlarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet şarampole devrildi ve sürücü Ali Koraş hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemede Koraş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

21.06.2024 08:57
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Uşak'ta motosiklet sürücüsünün tıra arkadan çarpması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Koraş (20) idaresindeki 35 BJS 076 plakalı motosiklet, H.Y. (60) yönetimindeki 42 AFJ 495 plakalı tıra arkadan çarptı.

Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ali Koraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerden sonra Ali Koraş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerince tır sürücüsü H.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Motosiklet Sürücüsü Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Motosiklet Sürücüsü Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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