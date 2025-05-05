Uşak'ta Okul Çevresine Denetim - Son Dakika
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Uşak'ta Okul Çevresine Denetim

Uşak\'ta Okul Çevresine Denetim

Uşak'ta polis ve jandarma, okul çevrelerinde ve servislerde denetim yaptı, 7 bin kişi sorgulandı.

05.05.2025 12:51
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Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 488 ekip ve bin 339 personelle, 862 okul çevresi, 482 umuma açık yer, 459 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 7 bin 36 kişi sorgulandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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