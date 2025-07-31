Uşak\'ta Operasyonda Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca parçası, 5 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca sürgüsü, 8 adet tabanca şarjörü, 24 adet fişek, 10 adet tabanca tamiratında kullanılan eye, 3 adet matkap, el mengenesi, deli aparatı ve 25 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK