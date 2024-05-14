Uşak\'ta Orman Muhafaza Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazadan dolayı hayatını kaybeden orman muhafaza memuru son yolcuğuna uğurlandı.
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyü yakınlarında 4 Mayıs tarihinde görev dönüşü meydana gelen kazada ağır yaralanan Sivaslı İlçe Orman Şefliğinde görevli Orman Muhafaza Memuru Ümit Durğut (24) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Durğut için bugün ikindi namazına müteakip Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, Sivaslı Belediye Başkanı Bahri Azatçam, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Durğut köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan Durğut'un annesi 16 yıl önce vefat ettiği için anneannesi Melek Yaprak'ın büyüttüğü öğrenildi. - UŞAK
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