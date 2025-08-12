Uşak\'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadele veriyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK'ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor. - UŞAK