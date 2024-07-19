Uşak\'ta Orman Yangını: Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Uşak'ın Banaz ilçesinde ve merkeze bağlı Kayaağıl köyünde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyü arasında ve Uşak merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter ve uçak sevk edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyüne gelerek bölgede incelemede bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ergün, "Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Yangına hem havadan hem de karadan ciddi müdahale oldu. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor" dedi.

Kayaağıl köyündeki yangına da müdahalenin devam ettiğini aktaran Ergün, "Kayaağıl'da da yine aynı saatlerdeki yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale ediyoruz. 2 helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidimiz yok" diye konuştu.

Öte yandan Vali Ergün, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da Uşak'taki yangınlardaki durumu yakından takip ettiğini ve irtibat halinde olduklarını belirtirken, yarın sabah saatlerinden itibaren çok sayıda hava desteğinin olacağını belirtti. - UŞAK