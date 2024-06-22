Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 3 ev zarar gördü.

22.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki evlere ulaştı.

Yangında, köyde bulunan 3 ev yangında zarar gördü.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken bölgeye Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Vekili Can, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 308 personel ve 116 aracın müdahale ettiğini, TÜPRAG Altın Madeni yetkililerinin de söndürme çalışmalarına 40 personel ve 23 araçla destek verdiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmaların başladığı aktaran Can, Gümüşkol köyünde tedbir amaçlı tahliye edilen evlerde yaşayanların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar evlerine yerleştirildiğini söyledi. Can, tüm vatandaşlara orman yangınları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Ulubey, Uşak, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 11:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement