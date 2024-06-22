Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki evlere ulaştı.

Yangında, köyde bulunan 3 ev yangında zarar gördü.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken bölgeye Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Vekili Can, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 308 personel ve 116 aracın müdahale ettiğini, TÜPRAG Altın Madeni yetkililerinin de söndürme çalışmalarına 40 personel ve 23 araçla destek verdiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmaların başladığı aktaran Can, Gümüşkol köyünde tedbir amaçlı tahliye edilen evlerde yaşayanların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar evlerine yerleştirildiğini söyledi. Can, tüm vatandaşlara orman yangınları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. - UŞAK