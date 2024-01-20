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Uşak'ta otomobil çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta otomobil çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Çocuk ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesi bulunurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak\'ta otomobil çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
20.01.2024 - 14:22,
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Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Uşak'ta merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.Y. (21) idaresindeki 64 AE 160 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye (12) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince A.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan A.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Uşak, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta otomobil çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobil çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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